Под шумок: депутат Рыльских все-таки стал почетным

Скандально известного депутата все-таки сделали почетным гражданином Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 сентября, депутаты Челябинской городской думы утвердили решение о присуждении звания «Почетный гражданин города» заведующему отделением пластической хирургии областной больницы Александру Пухову и депутату гордумы Виталию Рыльских.

Напомним, с инициативой присуждения званий мэрия Челябинска выступила в начале августа текущего года. Однако это вызвало нешуточный скандал. Впрочем, не в первый раз. Впервые обоих претендентов внесли в список кандидатов в 2018 году. Правда, официально об этом не сообщалось. Зато администрация Челябинска предложила внести изменения в положение о присуждении почетного звания. Среди прочего предлагалось разрешить номинирование на звание почетного гражданина Челябинска лиц, имеющим судимость по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса. В связи с этим и появились слухи о желании властей дать звание авторитетному депутату Виталию Рыльских, осужденному в молодости по тяжким статьям, в том числе, и за незаконное хранение оружия.

На фоне разгоревшегося тогда скандала власти решили отказаться от поправок, ограничившись лишь расширением числа избираемых горожан: если ранее Дума могла присвоить звание лишь двум персонам, то теперь это ограничение снято. Что касается г-на Рыльских, то он заявил, что даже не претендовал на звание почетного гражданина. Пухова тогда в итоговом списке тоже не оказалось.

В этом году ситуация повторилась с той лишь разницей, что обе кандидатуры были официально представлены мэрии. Но снова разгорелся скандал. «Это позор на всю Россию! Неужели депутаты городской думы из партии, имеющей большинство, уже решили все проблемы, что занялись присвоением почетных званий сами себе? Видимо, теперь в Челябинске нет ни экологических, ни транспортных проблем, ни разбитых дорог, ни ветхих домов, если депутаты второй год подряд награждают сами себя», – разразился гневной речью депутат Госдумы Валерий Гартунг, подчеркнув порочность сложившейся в городе практики присуждать почетные звания за неочевидные заслуги.

В итоге вопрос о присуждении звания «Почетный гражданин Челябинска» исключили из повестки августовского заседания городской Думы, объяснив это техническими причинами – вопрос нуждается в доработке, пояснили в аппарате. И тем самым нарушили сразу две традиции – присуждать звание накануне очередного Дня города и чествовать новоиспеченных почетных на торжественном собрании, приуроченном к очередной годовщине Челябинска. Правда, и само собрание отменили.

Интересно, что не планировали поначалу рассматривать вопрос и на сентябрьском заседании. Но после заседания президиума городского парламента, традиционно проходящего утром в день пленарного заседания, проект решения о присуждении почетного звания на обсуждение вынесли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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