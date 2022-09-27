Мигранту, изнасиловавшему и убившему челябинку, вынесли приговор

В Челябинске вынесен приговор мигранту, жестоко изнасиловавшему и убившему массажистку.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, областной суд признал 24-летнего иностранца виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже и похищении документов.

Напомним, утром 13 сентября 2021 года он пришел в квартиру одного из домов по улице Чайковского в Курчатовском районе Челябинска, хозяйка которой оказывала услуги массажа. Однако иностранцу захотелось большего. Когда 34-летняя женщина отвергла его поползновения, он начал ее избивать. Нанеся множество ударов по голове и телу массажистки, сдавил руками ее шею. Когда челябинка потеряла сознание, мигрант изнасиловал ее и убил.

После этого он сбежал, прихватив с собой сотовый телефон женщины, больше 10 тысяч рублей и ее паспорт.

Суд приговорил иностранца к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, а также выплате родственникам погибшей 997 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Законность приговора будет проверена стороной обвинения в установленный законом срок апелляционного обжалования», – прокомментировали решение судья в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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