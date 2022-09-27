Топ-менеджмент выкупил у Emerson челябинский завод компании

Американский холдинг продал ПО «Метран» руководству российского подразделения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американская компания Emerson объявила о соглашении по передаче своего российского бизнеса местному руководству. Об этом говорится в паблике предприятия в социальной сети ВКонтакте.

«Сегодня компания Emerson объявила о заключении соглашения о продаже своего российского бизнеса, включая «Метран», производственную дочернюю компанию в России, и ООО «Эмерсон» в России, организацию, осуществляющую продажи и сервис, местному руководству, – говорится в размещенном сегодня, 27 сентября, в группе сообщении. – Это объявление последовало за майским заявлением компании о выходе из российского бизнеса и изучении стратегических вариантов продажи «Метрана».

По словам представителей компании, сделка будет подлежать одобрению со стороны регулирующих органов и правительства, а также выполнению других обычных условий закрытия.

Напомним, недавно ПГ «Метран» отметила 30-летие со дня основания. Она специализируется на выпуске оборудования для автоматизации техпроцессов в промышленности: средств измерений и автоматизации, систем управления и регулирующего оборудования. В 2004 году Emerson стала единственным владельцем предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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