На северо-западе Челябинска ограничат движение на важном перекрестке

До конца недели в Челябинске ограничат движение на оживленном перекрестке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с ремонтом посадочной площадки на остановке «Университет» с завтрашнего дня, 28 сентября, и до 2 октября будет закрыт поворот налево с проспекта Победы на улицу Молодогвардейцев по направлению из центра.

Работы проводит подрядная организация городского комитета дорожного хозяйства.

Автовладельцев просят скорректировать свой маршрут заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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