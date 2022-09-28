Челябинцев возмутило желание городских властей выбросить 400 миллионов на иллюминацию

Челябинского общественника возмутили планы мэрии выбросить 400 миллионов рублей на праздничную иллюминацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинца возмутила неоправданная щедрость городских чиновников, решивших потратить 400 миллионов рублей на «бессмысленные финтифлюшки». Об этом известный общественник, инвалид-колясочник Николай Ольховский заявил в обращении к властям, опубликованном в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера, 27 сентября, Челябинская городская дума одобрила распределение дополнительных 703 миллионов рублей, полученных казной областного центра из областного бюджета, а также за счет налоговых и неналоговых доходов.

Большая часть (около 400 миллионов рублей) по предложению мэрии будет направлена на зимнее праздничное оформление города. Кроме того, более 175 миллионов пойдет на ремонт и содержание дорог, 18 миллионов – на проектно-изыскательские работы по объектам улично-дорожной сети. Свыше 39 миллионов направят на решение вопросов в области социальной политики. «Также планируется осуществить строительство и реконструкцию объектов водоснабжения (станции ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях и водовод для жилых домов поселка Сухомесово)», – дополнили в администрации Челябинска.

Очевидно, желание городских чиновников «слить 400 миллионов на очередные бессмысленные финтифлюшки» встретило понимание далеко не у всех горожан.

«Я понимаю, что вы сейчас ищете способы максимально дешево поднять нам настроение, – обратился к мэрии Николай Ольховский. – Пожалуйста, в таких случаях проводите хотя бы маленькое социологическое исследование о нуждах горожан! Я понимаю, что, когда водитель везет вас из теплого красивого кабинета на блестящей черной иномарке по отремонтированным и убранным от снега «гостевым» маршрутам в ваше персональное загородное имение (или элитную квартиру) стоимостью в десятки миллионов рублей, вам кажется, что в целом в Челябинске все зашибись! Вот добавить немного красоты на столбах в длинную зимнюю ночь – и станет еще лучше. Но вас таких пара сотен, а нас, ходящих пешком и живущих в обычных домах – сотни тысяч»

На 400 миллионов рублей можно сделать огромное количество нужных улучшений, за которые чиновникам, действительно, будут благодарны горожане, уверен общественник. Например, отремонтировать тротуары во всех районах города, причем не только на «гостевых» маршрутах. Можно осветить все пешеходные переходы в городе, и тогда на них в два раза меньше челябинцев будут травмироваться.

«Можно направить эти деньги в школы, и хотя бы на год освободить нас от платежей во всякие ассоциации школ, советы родителей и прочие «фонды ремонта окон и потолков» в классе каждого ребенка. Мы, родители, были бы вам безумно благодарны!» – продолжает челябинец

А еще эти 400 миллионов можно направить на ремонт водопроводов, чтобы весной не текла грязная ржавая вода из кранов. «Пожалуйста, пиарьтесь на этом, сколько влезет! Хоть прямой эфир с участием мэра по замене каждой трубы организуйте – мы будем вам благодарны. Посмеемся, конечно, что мэр так наивно пиарится, но за чистую воду будем благодарны», – пишет общественник.

«Но вы решаете потратить 400 миллионов на финтифлюшки, которые будут дополнительно гробить зрение и нервы водителей, пытающихся ночью разглядеть светофоры и пешеходов за вашей иллюминацией. Зачем? Чтобы лишний раз подчеркнуть, насколько вам плевать на проблемы, от которых каждый день страдают сотни тысяч нас? – вопрошает активист. – Пожалуйста, начните перед принятием решений на сотни миллионов рублей проводить исследование проблемы за 1% от этой суммы. Если, конечно, у вас на подрядах осталось хоть немного настоящих социологов, способных выявить реальную картинку, а не рисующих проценты под любые ваши «хотелки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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