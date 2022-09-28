Россияне получат новые возможности контроля банковских счетов

Клиенты банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского главного управления Банка России, с 1 октября 2022 года клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры – максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, зарегистрированным в Минюсте России.

«Установить запрет на дистанционные каналы можно в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту нужно написать заявление в свой банк. Форму документа и порядок его направления определяет кредитная организация. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений», – уточнили представители ЦБ России.

Если будет установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить деньги, даже если они смогли получить доступ к онлайн-банкингу, считают представители регулятора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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