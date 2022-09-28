Челябинка стала лауреатом конкурса «Учитель года»

Педагог из Челябинска стала лауреатом конкурса «Учитель года – 2022».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, учитель английского языка челябинского лицея №95 Вероника Мушкарина стала лауреатом первого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», финал которого проходит в эти дни в Тюмени.

Она вошла в число 15 лучших педагогов страны, которым предстоит принять участие во втором туре «Учитель-мастер» с конкурсными испытаниями «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года», которые пройдут 29 и 30 сентября. По итогам пять из них станут призерами и представят свой регион в Москве на педагогическом совете с министром просвещения.

Имена победителей объявят в субботу, 1 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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