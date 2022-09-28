В Челябинске фирма заплатит работнику полмиллиона рублей за ожоги

Суд в Челябинске обязал компанию выплатить рабочему компенсацию морального вреда.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска после обращения работника провело проверку деятельности ООО НПП «Метчив».
20 июля прошлого года с рабочим предприятия при выполнении работ произошел несчастный случай, в результате которого он получил 30%-ный ожог различных частей тела.
В ходе расследования несчастного случая выяснилось, что ответственные сотрудники фирмы не обеспечили безопасность работника при эксплуатации оборудования, а также в недостаточной мере контролировали содержание рабочих мест.
Прокурор района подал в суд иск к компании о взыскании в пользу пострадавшего сотрудника компенсации морального вреда. Суд обязал предприятие выплатить рабочему 500 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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