В Челябинске фирма заплатит работнику полмиллиона рублей за ожоги

Суд в Челябинске обязал компанию выплатить рабочему компенсацию морального вреда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска после обращения работника провело проверку деятельности ООО НПП «Метчив».

20 июля прошлого года с рабочим предприятия при выполнении работ произошел несчастный случай, в результате которого он получил 30%-ный ожог различных частей тела.

В ходе расследования несчастного случая выяснилось, что ответственные сотрудники фирмы не обеспечили безопасность работника при эксплуатации оборудования, а также в недостаточной мере контролировали содержание рабочих мест.

Прокурор района подал в суд иск к компании о взыскании в пользу пострадавшего сотрудника компенсации морального вреда. Суд обязал предприятие выплатить рабочему 500 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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