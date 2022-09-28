На Южном Урале стартует осенний призыв в армию

Осенний призыв в вооруженные силы стартует в Челябинской области по плану.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осенний призыв на срочную службу в вооруженных силах РФ, как обычно, начнется 1 октября.

По закону, осенний призыв проходит каждый год с 1 октября по 31 декабря. Как и раньше, исключением по срокам станут Крайний Север и приравненные к нему территории (здесь призыв начинается 1 ноября). Кроме того, призывники из сельской местности, занятые на посевных и уборочных работах, будут призываться с 15 октября.

Срок службы останется прежним – 12 месяцев.

В 2022 году в армию запланировано призвать 120 тысяч срочников в возрасте от 18 до 27 лет. Это меньше, чем в осенний призыв прошлого года на 7,5 тысяч человек. И на 14,5 тысяч меньше, чем в весенний призыв 2022 года.

В военном комиссариате Челябинской области пока не раскрывают число призывников, которое планируется призвать осенью 2022 года, пообещав поделиться информацией в ходе пресс-конференции на следующей неделе.

Напомним, в последнее время цифры наказа по Челябинской области оставались примерно одинаковыми. Так, в ходе весеннего призыва текущего года было призвано около 3 тысяч 200 молодых южноуральцев. Чуть больше – около 3 тысяч 300 – на срочную службу призвали в течение осеннего призыва 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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