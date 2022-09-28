В Челябинске отметят юбилей легенды южноуральского рока

Преданных фанатов челябинского рока приглашают на творческий вечер Падлюки Подлейшего Пупкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совместный проект независимого инди-лейбла NPROJECT и Нового Художественного театра, посвященный 60-летию Юрия Князева, известного также как Падлюка Подлейший Пупкин, пройдет в субботу, 1 октября. Об этом сообщает паблик лейбла в социальных сетях.

«Юбилейный поэтический вечер. Авторские версии. Поэтические тексты, которые могли стать песнями, но не стали, которые не смогли стать песнями, и не стали, и даже те, которые смогли, но тоже не стали, – говорится в приглашении. – Вербальные верлибры, не изданные, не напечатанные и непечатные. Перемешанные во времени и пространстве. Полный инсайд».

Легенда челябинского рок-движения, Юрий Князев родился 21 сентября 1962 года в Одессе. Музыкальное воспитание получил в Челябинске, в городском хоре мальчиков под руководством Владимира Македона при музыкальном училище имени Чайковского.

Стихи начал писать, как водится, в школе. Заодно увлекся театром. Во второй половине 1980-х начал сотрудничать с прог-рок-группой «Паноптикум», где выступал в качестве поэта, шоумена и артиста пантомимы, параллельно работая с мим-студией «Версия» под руководством Валерия Югана.

В конце 1987 вместе с клавишником и композитором Дмитрием Локтионовым создает Камерный Оркестр «Ничево!». Экспериментальный шоу-проект, объединивший синтетическое звучание, живой звук, вокал, стихи, театрализацию и пантомиму, просуществовал до 1992 года.

В конце 1992 года Князев создает группу «N», которая в 94-м преобразуется в «однобуквенную» Творческую Мастерскую при Фонде Культуры, а через год переходит на самостоятельный статус и баланс. Так появляется «NProject».

До конца 1990-х сотрудничает с различными проектами, пишет музыку для спектаклей. В 1999 году собирает первый состав группы «Пигмейский Ударный Проект» («П. У. П.»). Через год это становится его основным творческим проектом.

К началу 2000-х концертные выступления собственной группы Юрия Князева становятся реже, он все больше времени посвящает продюсерской деятельности и развитию лейбла NPROJECT. Параллельно записывает альбомы группы «П. У. П.» и собственных параллельных проектов.

Был одним из организаторов ежегодных региональных фестивалей «Возвращение к любви», посвященных памяти челябинских музыкантов. В октябре 2010 провел благотворительный концерта «Памяти Jethrо» (Олега Утюпина, известного в челябинском рок-движении как Джетро) с участием 18 ведущих южноуральских коллективов, групп и исполнителей.

Юбилейный творческий вечер Юрия Князева состоится в субботу, 1 октября, на сцене Нового Художественного театра (пр. Ленина, 19). Начало в 18:00. Вход свободный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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