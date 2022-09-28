Троим южноуральцам аннулировали повестки о мобилизации

Троим жителям Челябинской области аннулировали повестки о призыве на сборы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, студент, отец-одиночка и не годный к службе по состоянию здоровья не поедут на сборы.

«Больше 130 обращений по вопросам частичной мобилизации отработаны нами в первые часы работы центра содействия гражданам. Каждый случай мы разбираем индивидуально, и некоторые ошибки уже удалось исправить», – рассказали общественники.

Так, мужчина с категорией Д из Челябинска задал вопрос в соцсетях движения о том, правомерно ли ему прислали повестку, если здоровье не позволяет служить. Данные горожанина передали ответственным ведомствам. В итоге мужчина никуда не поехал.

Кроме того, студент колледжа из областного центра засомневался в том, что его, как очника, должны призвать в рамках мобилизации. После разбирательств повестка так же была аннулирована.

Также к активистам обратился житель Челябинской области. Южноуралец – отец-одиночка с двумя детьми, ухаживает за дедушкой – инвалидом 1 группы, повестку не ждал, но она пришла. В его случае решение о мобилизации также было отменено.

Оставить обращение об ошибочной мобилизации можно в соцсетях Народного фронта в Челябинской области, по телефону (351) 264-64-14, написав письмо на электронную почту 74region@onf.ru или лично по адресу: Челябинск, ул. Цвиллинга, 20.

Челябинск, Виктор Елисеев

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