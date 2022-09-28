Южноуральские предприниматели реструктурировали кредиты на 17,5 миллиардов рублей

Бизнес-сообществу Челябинской области напомнили, что кампания по реструктуризации кредитов подходит к концу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского главного управления Банка России, за март-август 2022 года банки одобрили 1,8 тысячи обращений от малых и средних предприятий Южного Урала об изменении условий кредитных договоров. Общий объем реструктурированных кредитов составил 17,5 миллиардов рублей.

Порядка 80% реструктуризаций были оформлены в рамках закона о кредитных каникулах. Объем ссудной задолженности составил 4,5 миллиарда рублей. Объем кредитов, реструктурированных по собственным программам банков, составил 13 миллиардов рублей. Такой возможностью воспользовались почти 400 бизнесменов.

«Компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут претендовать на каникулы независимо от динамики своих доходов. Единственное условие для бизнеса – наличие его кода ОКВЭД в перечне пострадавших отраслей. Обратиться за кредитными каникулами представители МСП могут даже в том случае, если у них есть просроченная задолженность», – напомнили представители ЦБ.

Подать соответствующее требование в обслуживающий банк можно до 30 сентября 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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