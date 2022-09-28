Мэрия Челябинска отчиталась о подключении к отоплению двух третей жилфонда

В Челябинске продолжается подключение отопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на 17 часов сегодня, 28 сентября, к отоплению подключено:

жилищный фонд – 4 тысячи 339 домов (68,48%);

школы – 172 (95,03%);

детские сады – 372 (98,94%);

больницы – 148 (92,5%);

интернаты – 19 (90,48%);

прочие – 127 (73,84%).

Представители городских властей отметили, что с 9 часов среды, 28 сентября, было подключено более 30% жилого фонда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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