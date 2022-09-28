Мэрия Челябинска отчиталась о подключении к отоплению двух третей жилфонда

В Челябинске продолжается подключение отопления.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на 17 часов сегодня, 28 сентября, к отоплению подключено:
жилищный фонд – 4 тысячи 339 домов (68,48%);
школы – 172 (95,03%);
детские сады – 372 (98,94%);
больницы – 148 (92,5%);
интернаты – 19 (90,48%);
прочие – 127 (73,84%).
Представители городских властей отметили, что с 9 часов среды, 28 сентября, было подключено более 30% жилого фонда.
Челябинск, Виктор Елисеев
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