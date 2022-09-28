Власти Копейска повысили тариф на содержание многоквартирных домов

Квартплата в Копейске вырастет почти на 9%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 28 сентября, на заседании городского собрания депутатов был рассмотрен вопрос о повышении муниципального тарифа на содержание многоквартирных домов.

Председатель муниципального парламентария Евгений Гиске заявил, что повышение муниципального тарифа – мера вынужденная. «В Копейске много домов, не выбравших способ управления – в основном, это старые дома малой этажности, в том числе аварийные. Учитывая, что последний раз тариф на содержание МКД в Копейске поднимали четыре года назад, собираемых средств не хватает даже на самые насущные нужды. В результате управляющие организации не хотят работать с проблемным жилфондом, коммунальные вопросы остаются нерешенными – не проводится текущий ремонт, не убираются территории общего пользования, не выполняется благоустройство дворовой территории», – рассказали представители городских властей.

Структуру тарифа раскрыла заместитель главы Копейска по финансам и экономике Ольга Пескова. «Базовый размер платы за содержание жилого помещения для МКД включает в себя непосредственно само содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, уборку мест общего пользования и придомовой территории, – рассказала чиновница. – В итоге рост базового размера платы за содержание жилого помещения с учетом увеличения размера минимальных месячных тарифных ставок рабочих первого разряда и затрат на материальные ресурсы, машины и механизмы составил 8,7 процента по сравнению с действующим и установлен в размере 20,32 рубля за квадратный метр».

Кроме того, что при наличии в доме внутридомовых систем газоснабжения базовый размер платы увеличивается на 1,03 рубля за квадратный метр в месяц, при наличии лифта – на 5,45 рубля за квадратный метр в месяц. Текущее повышение не касается оплаты ресурсов – тепла, электроэнергии, воды, тарифы на которые устанавливает Минтариф Челябинской области.

По предложению депутатов увеличение платы за содержание многоквартирных домов установлено с 1 ноября текущего года.

Напомним, 23 сентября Минэкономразвития РФ сообщило об индексации тарифов на ЖКХ с 1 декабря 2022 года. По информации федерального ведомства, предельный уровень роста тарифов не должен превышать 9%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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