«Трактор» обыграл аутсайдера Западной конференции

В первом матче домашней серии челябинский «Трактор» обыграл «Куньлунь» – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сегодняшнем матче встретились аутсайдеры Западной и Восточной конференций – оба клуба находились за пределами зоны прей-офф.

Хозяева активно начали матч. И уже на 3-й минуте Антон Бурдасов, получив пас от Альберта Яруллина, реализовал численное преимущество – 1:0 в пользу «Трактора».

На 9-й минуте Сергей Калинин снова реализовал большинство – 2:0, «черно-белые» ведут.

Начало второго периода подарило надежду китайскому клубу: на 22-й минуте встречи Райан Спроул сократил отставание «Куньлуня» – 1:2.

Интрига держалась почти до конца матча. На 54-й минуте Антон Бурдасов оформил дубль – 3:1, челябинцы записывают на свой счет победу и перемещаются на восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

30 сентября «Трактор» принимает на своей арене уфимский «Салават Юлаев».

Челябинск, Виктор Елисеев

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