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Четверг, 29 сентября 2022, 10:03 мск

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Директора Троицкого медицинского колледжа отправили в СИЗО

В Челябинской области суд отправил в СИЗО директора колледжа.

Как уже сообщал «Новый День», директора Троицкого медицинского колледжа задержали в понедельник, 26 сентября, после прошедших в учебном заведении обысков.

Позднее в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в текущем году мужчина потребовал от находящегося в его непосредственном подчинении сотрудника ежемесячно передавать ему определенную сумму.

Вчера, 28 сентября, Троицкий городской суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей до 23 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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