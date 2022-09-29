На Южном Урале подорожали треть социально значимых продуктов

В Челябинской области выросли цены на треть продуктов, отслеживаемых властями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, цены на большинство социально значимых продуктов в регионе за последние две недели снизились.

Анализ информации министерства сельского хозяйства Челябинской области (из торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Ашан») показал, что наибольшее снижение цен за 2 недели наблюдается по следующим продуктам питания: куры охлажденные и мороженые (-5,10%, или 8,75 рубля на килограмм), свинина (кроме бескостного мяса) (-4,19%, или 13,04 рубля на килограмм), крупа гречневая-ядрица (-2,51%, или 3,05 рубля на килограмм).

Подорожали больше всего молоко 2,5-3,2% жирности в пленке (+4,14%, или 2,62 рубля на литр), яйцо куриное (+2,58%, 1,51 рубля на десяток) и соль поваренная пищевая (+2,41%, или 0,38 рубля на килограмм).

Отметим, что из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 9 позиций показали снижение, а 5 позиций за последние 2 недели выросли в цене.

Челябинск, Виктор Елисеев

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