Семьи мобилизованных южноуральцев получат региональную выплату

В Челябинской области семьи призванных в ходе частичной мобилизации жителей получат дополнительную выплату.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение утвердило Законодательное собрание Челябинской области.
Согласно поправкам в региональное законодательство о мерах социальной поддержки, семьи мобилизованных южноуральцев получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей на каждого ребенка.
Новелла была принята единогласно в ходе очередного заседания южноуральского парламента.
Челябинск, Виктор Елисеев
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