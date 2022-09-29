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Четверг, 29 сентября 2022, 12:00 мск

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Семьи мобилизованных южноуральцев получат региональную выплату

В Челябинской области семьи призванных в ходе частичной мобилизации жителей получат дополнительную выплату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение утвердило Законодательное собрание Челябинской области.

Согласно поправкам в региональное законодательство о мерах социальной поддержки, семьи мобилизованных южноуральцев получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

Новелла была принята единогласно в ходе очередного заседания южноуральского парламента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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