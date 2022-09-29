«Горячая линия» южноуральского омбудсмена по частичной мобилизации увеличит время работы

В аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области заявили о продлении работы «горячей линии» по вопросам частичной мобилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с большим количеством обращений по вопросам частичной мобилизации, увеличено время работы «горячей линии». Об этом уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко сообщила на своей странице в социальных сетях.

«С сегодняшнего дня «горячая линия» работает и выходные дни. Время работы остается прежним с 8:30 до 17:30», – рассказала омбудсмен. Номер телефона: 8(351)737-15-41.

Кроме того, обращения также можно направлять письменно на электронную почту ombudsman74@mail.ru.

Напомним, указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. В ее рамках планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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