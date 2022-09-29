В Челябинской области участнику сговора на торгах пришлось расстаться с 2 миллионами рублей

Участник сговора на торгах по сборным зданиям в Челябинской области заплатил в федеральный бюджет штраф в 2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, штраф антимонопольщики назначили ООО «ЭКО Евразия» за участие в картельном соглашении в 2018 и 2019 годах.

Компания совместно с ООО «ЛигаСтрой» принимала участие в 5 закупках на поставку зданий сборно-разборного типа. При этом коммерсанты договорились помогать друг другу для заключения контрактов по максимальной цене.

Участники сговора применяли две модели поведения:

единственный поставщик – участники заранее определяют победителя торгов и сознательно отказываются от участия (не подают ценовые предложения);

единственный победитель – участники создают видимость конкурентной борьбы.

Также антимонопольной службой установлено, что компании использовали единую инфраструктуру при подготовке к торгам, имели финансовые связи и пересечения по штатному расписанию.

Правомерность решения Челябинского УФАС России о картельном соглашении подтвердили суды трех инстанций.

В итоге один из участников сговора уплатил в федеральный бюджет 2 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»