В Копейске директор проблемного МУПа ушел в отставку

Директор водоканала Копейска покинул предприятие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (КСВВ) Павел Чулков уволился по собственному желанию. Эту информацию подтвердила пресс-служба мэрии Копейска.

МУП КСВВ начало работу в январе 2021 года, и сразу же столкнулся с проблемами. Из-за кассового разрыва уже в первые месяцы предприятию понадобились несколько миллионов рублей из бюджета города. Однако главной проблемой стали изношенные более чем на 90% сети. Копейск регулярно фигурировал в скандальной повестке из-за постоянных аварий, оставлявших без воды целые поселки, а то и почти весь город. Жаловались копейчане и на проблемы с канализацией.

Павел Чулков возглавил КСВВ в апреле 2022 года, до этого он руководил компанией «Южуралводоканал». Однако смена руководства не помогла вывести предприятие из кризиса. В настоящее время в суде рассматривается два иска МУП ПОВВ к копейским водоканальщикам на общую сумму порядка 160 миллионов рублей. Не так давно на предприятии прошли обыски. А на прошедшем на этой неделе заседании городского собрания депутатов парламентарии потребовали от руководства МУП КСВВ финансового отчета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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