На выезде из Ленинского района в центр Челябинска ограничат движение

Движение по улице Рождественского в Челябинске временно ограничат.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей с вечера 30 сентября вводятся ограничения движения транспорта по улице Рождественского на участке от автодороги «Меридиан» до Копейского шоссе.
️Городской электротранспорт будет работать в особом режиме.
Так, с 21 часа 30 сентября до 6 часов 3 октября прекращается движение трамваев.
Троллейбусы будут осуществлять перевозки пассажиров с 5 до 22 часов.
Для автотранспорта также вводятся ограничения, будут открыты только крайние правые полосы в обоих направлениях.
Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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