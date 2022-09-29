На выезде из Ленинского района в центр Челябинска ограничат движение

Движение по улице Рождественского в Челябинске временно ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей с вечера 30 сентября вводятся ограничения движения транспорта по улице Рождественского на участке от автодороги «Меридиан» до Копейского шоссе.

️Городской электротранспорт будет работать в особом режиме.

Так, с 21 часа 30 сентября до 6 часов 3 октября прекращается движение трамваев.

Троллейбусы будут осуществлять перевозки пассажиров с 5 до 22 часов.

Для автотранспорта также вводятся ограничения, будут открыты только крайние правые полосы в обоих направлениях.

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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