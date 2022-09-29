Власти Челябинска заявили о почти полном подключении жилого сектора к отоплению

Почти все жилые дома Челябинска подключили к отоплению.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на 17 часов четверга, 29 сентября, к отоплению подключено:
жилищный фонд – 6 тысяч 21 дом (95,03%);
школы – 175 (96,68%);
детские сады – 374 (99,46%);
больницы – 157 (98,13%);
интернаты – 20 (95,23%);
прочие – 151 (87,79%).
Напомним, отопительный сезон в Челябинске стартовал 26 сентября.
Челябинск, Виктор Елисеев
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