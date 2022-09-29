Власти Челябинска заявили о почти полном подключении жилого сектора к отоплению

Почти все жилые дома Челябинска подключили к отоплению.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на 17 часов четверга, 29 сентября, к отоплению подключено:

жилищный фонд – 6 тысяч 21 дом (95,03%);

школы – 175 (96,68%);

детские сады – 374 (99,46%);

больницы – 157 (98,13%);

интернаты – 20 (95,23%);

прочие – 151 (87,79%).

Напомним, отопительный сезон в Челябинске стартовал 26 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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