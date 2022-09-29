В пригороде Челябинска два человека утонули в болоте

Под Челябинском мужчина и женщина утонули в болоте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Копейске в первой половине дня 29 сентября. Об этом рассказали горожане в социальных сетях.

В районе 11:00-11:30 на трассе между поселками Старокамышинском и Бажова автомобиль «Деу Нексия» вылетел с дороги. «Водитель на повороте не справился с управлением и улетел в кювет, в болото, – пишут администраторы паблика «Подслушано Копейск». – Женщина и мужчина не смогли выбраться из автомобиля».

По словам одного из комментаторов, за рулем была женщина, мужчина сидел рядом. «По следам видно, что на повороте автомобиль вылетел на гравий, его занесло влево. Водитель-женщина попыталась вернуться в полосу, но не справилась с управлением, и вылетели в кювет, пролетели через небольшие деревья, но скорость, видимо, была высокой. И встреча с водой была лобовой частью, очень жестко». Южноуралец предположил, что водитель и пассажир могли потерять от удара сознание, что и помешало им выбраться».

Копейчане рассказывают, что это не первая гибель в ДТП на этом вираже. «Поворот там вроде бы и не крутой, но коварный», – комментируют они. Южноуральцы считают, что на этом участке необходимо установить ограждение. «Иначе это далеко не последние утопленники», – уверены они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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