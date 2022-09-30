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Пятница, 30 сентября 2022, 09:46 мск

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Российские работодатели рассказали, кому стоит опасаться увольнения

Работодатели рассказали, кого могут сократить до конца года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, сервиса по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работодателей страны и выяснила, много ли компаний имеют планы по сокращению численности сотрудников, а также кого эта мера затронет в первую очередь.

Выяснилось, что 15% компаний ожидают уменьшения численности сотрудников до конца текущего года. Еще 27% работодателей заявили, что ощутимых изменений не произойдет, а 51% надеются на расширение штата. Остальные затруднились ответить.

Говоря о том, каких категорий персонала сокращения коснутся в первую очередь, по 23% компаний назвали бэк-офисные административные роли, а также роли в HR-функции. 22% компаний отметили, что сокращения затронут производственный линейный персонал, 18% допускают уменьшение числа сотрудников маркетинга (включая диджитал-маркетинг).

По 16% работодателей сообщили, что под сокращение могут попасть линейный персонал в логистике, транспорте, доставке (курьеры, водители, склад), ИТ-роли (разработка ПО, ИТ-поддержка, аналитика и проч.) и роли, связанные с поддержкой клиентов (контакт-центр, техподдержка и проч.).

Меньше всего под сокращение рискуют попасть роли, связанные обеспечением безопасности (включая кибер-безопасность) – о возможном уменьшении численности этих специалистов сообщили только 2% работодателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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