Вся Челябинская области объявила о начале отопительного сезона

Все муниципалитеты Южного Урала заявили о начале отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, на пятницу, 30 сентября, приняты распоряжения о начале отопительного сезона во всех муниципалитетах региона.

Во всех 43 муниципальных образованиях на сегодняшний день поэтапно подключается отопление.

На утро 30 сентября в Челябинской области запущено отопление в 93,1% жилого фонда и 97,5% социальных учреждений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»