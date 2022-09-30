ЗАГСы Челябинска изменят режим работы из-за мобилизации

ЗАГСы Челябинска переходят на особый режим работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в целях обеспечения доступности предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния для призванных по мобилизации граждан, в ЗАГСах города вводится дополнительный рабочий день.

В дежурном режиме отделы ЗАГС будут принимать горожан по понедельникам с 08:30 до 17:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45) по следующему графику:

3 октября – Калининский отдел ЗАГС;

10 октября – Курчатовский отдел ЗАГС;

17 октября – Ленинский отдел ЗАГС;

24 октября – Металлургический отдел ЗАГС;

31 октября – Советский отдел ЗАГС;

7 ноября – Тракторозаводский отдел ЗАГС;

14 ноября – Центральный отдел ЗАГС.

«Напомним, при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Основанием сокращения срока для регистрации брака будут являться повестка, справка или извещение, выданные военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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