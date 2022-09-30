В Челябинске вынесли приговор троим бездомным, превратившим магнитогорца в факел

Трое жителей Магнитогорска осуждены за совершение убийства с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал троих бездомных виновными в насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

Суд установил, что в июне 2021 года в лесополосе по улице Советской в Магнитогорске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они поссорились с горожанином. Во время ссоры бездомные избили и изнасиловали мужчину. После этого они поочередно облили тело недруга горючей жидкостью и подожгли. Смерть мужчина наступила на месте происшествия в результате полученной им черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил преступников к лишению свободы на срок от 16 до 20 лет с ограничением свободы 1 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и особого режима. Также удовлетворены исковые требования представителей потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в пользу каждого по 1 миллиону рублей с двух осужденных, 800 тысяч рублей – с третьего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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