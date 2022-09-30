Власти Южного Урала заявили о нехватке спальников для мобилизованных

Южноуральцев попросили помочь в обеспечении спальниками мобилизованных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о неожиданных сложностях с обеспечением мобилизованных жителей Челябинской области заявил губернатор региона Алексей Текслер.

Напомним, ранее власти Южного Урала заявили, что обеспечат наших мобилизованных теплыми вещами, амуницией и медикаментами.

«Но есть позиция, которая им точно пригодится и с которой сейчас есть сложности. Речь о спальных мешках, – рассказал чиновник. – В свободной продаже их практически нет».

Власти попросили помощи в решении ситуации у жителей области. Многие из них путешествуют и ходят в походы, и у них есть спальники и туристические коврики. Те, у кого есть такая возможность, могут передать свои спальные мешки и туристические коврики. При этом они должны быть рассчитаны на использование в минусовые температуры.

Все желающие могут это сделать через местные отделения партии «Единая Россия» и общественные приемные губернатора в муниципалитетах. В Челябинске – в РИК «Единой России» на Свободы, 153.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»