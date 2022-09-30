В Челябинске изменили схему движения на оживленном перекрестке

На крупном перекрестке в центре Челябинска изменили схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по результатам мониторинга дорожной обстановки власти отменили отдельную фазу левого поворота на пересечении улиц Карла Либкнехта и Свердловского проспекта. В мэрии надеются, что это позволит снизить заторовые ситуации по проспекту на участке от Воровского до Сони Кривой.

«На перекрестке уже разместили новые дорожные знаки, регулирующие движение по полосам. Водителям необходимо ориентироваться на них и сигнал светофора, где теперь отсутствует отдельная фаза левого поворота на улицу Карла Либкнехта в обоих направлениях. По Свердловскому проспекту со всех полос можно продолжать движение прямо, а поворот/разворот выполнять только с крайних полос, убедившись в безопасности маневра», – уточнили в городской администрации.

Специалисты комитета дорожного хозяйства продолжат мониторинг пропускной способности этого перекрестка и, при необходимости, проведут дополнительную корректировку режима работы светофорного объекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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