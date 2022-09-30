В Троицком районе главбух и начальник управления образования несколько лет тянули деньги с подчиненных

В Челябинской области главбух и начальник отдела образования отбирали премии у сотрудников.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следователи предъявили начальнику отдела бухгалтерского учета и руководителю управления по делам образования администрации Троицкого района обвинение в присвоении бюджетных средств.

По данным следствия, чиновники в течение нескольких лет получали от подчиненных часть ранее выплаченных им премий, которые присваивали. Всего они получили от сотрудников более 200 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела устанавливается причастность обвиняемых к аналогичным преступным эпизодам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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