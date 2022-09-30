Трое детей сбежали из больницы под Челябинском

Юные пациенты сбежали из копейской больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, два брата и старшая сестра шести, девяти и двенадцати лет самовольно покинули медицинское учреждение в копейском поселке. Детская компания без верхней одежды и без сопровождения взрослых привлекла внимание неравнодушных местных жителей: встревоженные граждане обратились в отдел полиции.

Прибыв на место, стражи порядка нашли замерзших ребят около одного из магазинов. Озябших беглецов укутали в форменную верхнюю одежду, посадили в теплый служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Копейску.

Отогревшись горячим чаем, ребята рассказали инспекторам по делам несовершеннолетних, что сбежали из больницы, так как им стало скучно. На прогулку по поселку они отправились в пижамах.

Полицейские провели с детьми профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения и доставили юных беглецов обратно, передав в руки взрослых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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