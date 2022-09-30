Южноуральскому экс-губернатору и его сыну выставили миллиардный счет за «Монтажник»

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и его сына требуют привлечь к субсидиарной ответственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким требованием выступили кредиторы и конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 30 сентября, на Федресурсе.

«Кредиторами ООО «Символ-Бето», ООО «МагСтрой», АО «КредитУралБанк», ООО МСБ, ООО «Ависком», ООО «Челябвостоксервис» и конкурсным управляющим подано заявление о привлечении солидарно Дубровского Бориса Александровича и Дубровского Александра Борисовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Акционерное общество «Производственное объединение Монтажник». С бывшего губернатора Челябинской области и его сына требуют взыскать более 930,5 миллионов рублей.

Напомним, о ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего главы Южного Урала Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»