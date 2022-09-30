Шестнадцати южноуральцам аннулировали повестки

16 жителей Челябинской области признали ошибочно мобилизованными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 26 сентября в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области работает «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. Об этом напоминает официальный телеграм-канал южноуральского омбудсмена.

За период с 26 сентября по 29 сентября к нам поступило 349 обращений от мобилизованных и их родственников.

Самыми часто задаваемыми вопросами являются – возраст, боевой опыт и категория годности, тех, кто подлежит военной мобилизации.

«Всего за данный период в рамках работы по обращениям восстановлены права 16 человек. Из них 7 человек возвращены из воинских частей, в 9 случаях мобилизация признана неправомерной на стадии получения повестки», – пишут авторы канала.

5 человек признаны негодными к мобилизации по состоянию здоровья, остальные по иным причинам: забронирован предприятием, однако сведения об этом отсутствовали в военном комиссариате; имеет на иждивении и воспитывает без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, имеет на иждивении четырех и более детей возрасте до 16 лет; занят постоянным уходом за родным, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами 1 группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; ранее не проходил военную службу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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