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Пятница, 30 сентября 2022, 19:37 мск

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«Трактор» дома уступил «Салавату»

Челябинский «Трактор» на домашней арене проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался атаками хозяев. Но до броска довести дело у челябинцев не получалось. Постепенно уфимцы завладели инициативой, и на 14-й минуте встречи Шакир Мухамадуллин открывает счет – 0:1, челябинцы уступают.

Во втором периоде ситуация во многом повторилась. Хоккеисты «Трактора» много атаковали, усилили натиск на ворота гостей, но болельщики увидели лишь одну заброшенную шайбу, и снова – ворота «черно-белых». На 26-й минуте матча Михаил Науменков точно бросил в верхний угол – 0:2, хозяева продолжают уступать.

В третьем игровом отрезке гости чувствовали себя уже более чем уверенно. Игроки «Салавата» активно прессинговали, и вновь добились успеха. На 52-й минуте Павел Коледов поймал голкипера челябинцев на противоходе и увеличил разрыв в счете – 3:0 в пользу гостей.

После этого хозяева усилили натиск на ворота соперников. Но ничего не получалось у «трактористов». Итог – 0:3, «Трактор» все еще не может обрести свою игру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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