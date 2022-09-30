«Магнитка» проигрывает дома аутсайдеру

Магнитогорский «Металлург» завершает домашнюю серию поражением от нижнекамского «Нефтехимика».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли счет в матче хозяева. На 12-й минуте Семен Кошелев пробивает голкипера «Нефтехимика» – 1:0.

А вот дальше что-то пошло. На 17-й минуте Энтони Камара сравнивает счет – 1:1, и с этим счетом команды уходят на перерыв.

Во втором периоде гости неожиданно уходят в отрыв. Сначала на 28-й минуте встречи численное преимущество реализует Вячеслав Лещенко, а на 30-й минуте Йоанн Овитю, также в большинстве, забивает третью шайбу – 1:3, «Металлург» уступает. После этого ворота хозяев покидает Василий Кошечкин, ему на смену выходит Эдди Паскуале. И хотя меньше, чем через минуту, Егор Коробкин сокращает разрыв, магнитогорцам игра дается все тяжелее.

Третий период открывается очередным голом гостей: на 44-й минуте Вячеслав Лещенко оформляет дубль – 2:4, «Магнитка» уступает. Хозяевам требуется меньше полутора минут, чтобы вновь сократить отставание после броска Архипа Неколенко. Но на 51-й минуте встречи Ансель Галимов снова уводит «Нефтехимик» в отрыв – 5:3.

Последние полторы минуты матча «Магнитка» играет без вратаря. И на 59-й минуте Коди Керран сокращает разрыв – 4:5. Но через полминуты Павел Поряденко поражает пустые ворота хозяев – 6:4. Магнитогорцы продолжают штурмовать ворота гостей, и за 12 секунд до финальной сирены Архип Неколенко вновь сокращает разрыв – 5:6. Но на большее «Магнитки» не хватает – 5:6, магнитогорский клуб уступает команде, занимающей последнюю строчку в таблице Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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