В Челябинской области отправку мобилизованных поставили на паузу

Отправку мобилизованных южноуральцев перенесли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запланированный на пятницу, 30 сентября, отъезд получивших повестки в рамках частичной мобилизации жителей Красноармейского района перенесли на 2 октября. Об этом сообщили власти муниципалитета.

Аналогичная ситуация складывается и в других территориях Челябинской области. Как пишет 74.RU, перенос сроков связан с переполненностью пунктов обучения. Впрочем, уже в понедельник, 3 октября, отправку планируют возобновить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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