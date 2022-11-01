В Челябинске в городском лесу из колодца вытащили замёрзшую женщину

Жительница Челябинска провалилась в колодец в городском лесу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, едва живую женщину на дне железобетонного колодца нашли пожилые супруги, прогуливавшиеся в лесном массиве в Металлургическом районе Челябинска.

Горожанка настолько обессилела и замёрзла в ледяной воде, что уже не предпринимала никаких попыток выбраться или позвать на помощь.

До прибытия специалистов супруги, пытались поддержать пострадавшую, но помочь ей выбраться не смогли. «Для подъёма и эвакуации молодой женщины потребовалось альпинистское снаряжение – спасатели спустились на двухметровую глубину, подняли пострадавшую на поверхность и предприняли все возможные меры по её согреванию», – рассказали представители областного учреждения.

По прибытии бригады скорой медицинской помощи пострадавшую передали врачам. Женщина в шоковом состоянии, с признаками сильного переохлаждения госпитализирована в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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