Мэрии Локомотивного дали три года на строительство очистных

Суд обязал власти южноуральского муниципалитета построить в городе новые очистные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения администрацией Локомотивного городского округа требований законодательства о водоснабжении и водоотведении.

В ходе нее выяснилось, что комплекс очистных сооружений, находящийся в собственности муниципалитета, находится в неудовлетворительном состоянии, у оборудования и зданий имеется значительная степень износа, что неоднократно приводило к остановке его работы.

Согласно комиссионному обследованию реконструкция объекта нецелесообразна по различным техническим и экономическим причинам, и приведет лишь к необоснованным расходам средств.

В связи с выявленными нарушениями Карталинская городская прокуратура направила главе Локомотивного представление об устранении нарушений закона. Однако реакции со стороны городских властей не последовало.

В связи с этим Карталинский городской прокурор обратился в суд.

«Карталинским городским судом требования удовлетворены, на городского округа возложена обязанность в течение 3 лет с момента вступления решения суда в законную силу принять меры по разработке проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений и обеспечить строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, отвечающих требованиям природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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