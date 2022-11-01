Коркинские чиновники отказались платить компенсацию за нападение бездомной собаки на ребёнка

Администрация Коркинского района пыталась оспорить решение суда о возмещении морального вреда ребёнку, пострадавшему от нападения пса.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд подтвердил законность требований прокурора к властям пригорода Челябинска о выплате морального вреда ребёнку, покусанному бездомной собакой.
Инцидент произошел 11 мая текущего года в подъезде многоквартирного дома: на 10-летнего мальчика напала бездомная собака и укусила за руку. В медицинском учреждении ребёнку поставили диагноз «множественные укушенные раны правой кисти», назначив курс вакцинации.
Прокурор Коркино в интересах пострадавшего школьника обратился в суд с иском к администрации района, в чьи полномочия входит отлов животных без владельцев на этой территории, потребовав выплатить семье мальчика компенсацию морального вреда.
15 августа Коркинский городской суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу пострадавшего 90 тысяч рублей.
Но чиновники платить отказались и подали апелляционную жалобу.
Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда признала требования прокурора Коркино законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы – не подлежащими удовлетворению.
Вопрос фактического исполнения судебного постановления поставлен на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube