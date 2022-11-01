Коркинские чиновники отказались платить компенсацию за нападение бездомной собаки на ребёнка

Администрация Коркинского района пыталась оспорить решение суда о возмещении морального вреда ребёнку, пострадавшему от нападения пса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд подтвердил законность требований прокурора к властям пригорода Челябинска о выплате морального вреда ребёнку, покусанному бездомной собакой.

Инцидент произошел 11 мая текущего года в подъезде многоквартирного дома: на 10-летнего мальчика напала бездомная собака и укусила за руку. В медицинском учреждении ребёнку поставили диагноз «множественные укушенные раны правой кисти», назначив курс вакцинации.

Прокурор Коркино в интересах пострадавшего школьника обратился в суд с иском к администрации района, в чьи полномочия входит отлов животных без владельцев на этой территории, потребовав выплатить семье мальчика компенсацию морального вреда.

15 августа Коркинский городской суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу пострадавшего 90 тысяч рублей.

Но чиновники платить отказались и подали апелляционную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда признала требования прокурора Коркино законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы – не подлежащими удовлетворению.

Вопрос фактического исполнения судебного постановления поставлен на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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