Уральские металлурги укрепляют связи с партнёрами в Узбекастане

ММК укрепляет сотрудничество с партнёрами в Узбекистане.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК принимает участие в открывающейся в среду, 2 ноября, в Ташкенте Международной выставке «Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan».

Форум ежегодно собирает сотни компаний-участниц и тысячи посетителей – производителей и поставщиков оборудования, представителей горно-металлургических холдингов, научных кругов и правительственных структур. Основные разделы выставки затрагивают все аспекты горнодобывающей отрасли, обогащения полезных ископаемых, металлургии и машиностроения. Эти сектора являются одними из главных потребителей высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых ПАО «ММК» под брендом MAGSTRONG.

Использование сталей MAGSTRONG обеспечивает высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость металлопродукции, а также позволяет увеличить срок службы изделий в сравнении с традиционными материалами. Это, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий.

На стенде ПАО «ММК» также будет представлен широкий спектр другой металлопродукции Магнитки – листовой и сортовой прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием.

Магнитогорский металл хорошо известен на рынке Узбекистана и востребован различными отраслями народного хозяйства этой центральноазиатской страны. Рынок Узбекистана, в свою очередь, играет особую роль для ПАО «ММК»: на него приходится 38% отгрузок комбината в страны СНГ и 92% продаж в государства Средней Азии. В 2021 году поставки металлопродукции ММК в Узбекистан составили 447 тысяч тонн – крупнейший показатель среди государств ближнего зарубежья. Основными потребителями магнитогорского металла в стране являются строительные компании, машиностроительный сектор и автомобилестроение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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