Экс-глава Агаповского района, признанный взяточником, отделался штрафом

В Челябинской области вынесли приговор бывшему главе района.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывшего главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова суд признал виновным в получении взятки.

Напомним, задержали тогда ещё действующего высокопоставленного чиновника в мае нынешнего года. По данным следствия, в 2016-2018 годах глава района получил от представителя коммерческой организации около 1 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды принадлежащих району земельных участков сельскохозяйственного назначения. Взятки чиновник брал не только деньгами. Например, предприниматель «подарил» ему напольные часы.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

В итоге суд оштрафовал экс-главу на 4 миллиона рублей и запретил занимать должности на государственной службе в течение следующих 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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