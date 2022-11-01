Южный Урал завалит снегом

Циклон задержался в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в связи с прохождением южного циклона, вечером 1 ноября, ночью и днем 2 ноября в регионе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, ночью 2 ноября в горах до очень сильных, в отдельных районах сильное отложение мокрого снега и гололёда на проводах и предметах, на дорогах сильная гололедица.

«Во время гололёда необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны, – рекомендуют в экстренном ведомстве. – Пожилым людям рекомендуется использовать трость, с резиновым наконечником, или специальную палку с заострёнными шипами».

Гололёд зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание следует обращать на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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