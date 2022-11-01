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Вторник, 1 ноября 2022, 14:51 мск

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Стали известны субсидириемые авиамаршруты для Челябинской области на 2023 год

22 направления субсидируемых региональных воздушных перевозок на 2023 год утвердили для Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с января 2023 года к выполнению полетов приступят пять авиакомпаний по 22 субсидируемым маршрутам из Челябинской области. Соответствующий перечень утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта.

17 маршрутов будут направляться из Челябинска – в Астрахань, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Самару, Сургут, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск. Еще пять из Магнитогорска – в Новосибирск, Самару, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань. Появились два новых направления – Челябинск-Тюмень и Челябинск-Нижневартовск.

Сейчас по программе субсидирования осуществляются полеты по 18 маршрутам. Это 11 из Челябинска – в Астрахань, Иркутск, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сургут, Ханты-Мансийск и семь из Магнитогорска – в Новосибирск, Самару, Сочи, Сургут, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань.

Челябинск, Виктор Елисеев

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