Банк России: «Большинство сельхозпроизводителей Южного Урала не планируют повышать цены до конца 2022 года»

В ЦБ России заявили о сдерживающем рост цен урожае сельскохозяйственных культур в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, в 2022 году сбор большинства сельскохозяйственных культур в России превысил уровень прошлого года. Во многом это связано как с увеличением посевных площадей, так и с ростом урожайности. Об этом говорится в новом докладе Банка России «Региональная экономика», где подробно описывается текущая ситуация в уборочной кампании, а также ее влияние на продовольственную инфляцию.

На Южном Урале уборка урожая зерновых культур завершается рекордными показателями за последние пять лет. В этом году аграрии собрали более 2 миллионов тонн зерна – это почти в два раза больше, чем год назад.

В целом по России самообеспеченность зерном в 2022 году, по оценкам, составит около 160%. Это повышает экспортный потенциал, однако возможности его использования ограничены из-за санкций.

«Расширение внутреннего предложения продукции растениеводства будет в ближайшие месяцы выступать ключевым фактором, сдерживающим рост потребительских цен на продукты переработки зерновых и масличных культур, таких как мука, хлеб, хлебобулочные, макаронные и крупяные изделия, а также растительные масла. По данным опросов Банка России, большинство сельхозпроизводителей региона не планируют повышать цены на свою продукцию до конца 2022 года, несмотря на рост издержек», – комментирует начальник экономического отдела Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Ольга Лазарева.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»