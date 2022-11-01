Детский травмпункт в Челябинске переедет в Ленинский район

Добираться до детского травмпункта челябинцам станет еще сложнее.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, детское городское травматолого-ортопедическое отделение (детский травмпункт) Челябинска на время капитального ремонта переедет в горбольницу №9.

Почти четверть века учреждение располагается по адресу проспект Ленина, 38 – в самом центре города, недалеко от площади МОПРа. Почему для размещения детского травмпункта в далёком уже 1998 году была выбрана локация, ощутимо удалённая от остановок общественного транспорта, наверное, так и останется загадкой. Но в сравнении с новым (правда, временным) адресом предыдущее расстояние многим покажется не таким уж большим.

«В настоящее время требуется реконструкция помещений для оптимизации потоков пациентов и улучшения условий оказания медицинской помощи детскому населению по профилю «травматология и ортопедия». В связи с этим 7 ноября детское городское травматолого-ортопедическое отделение (детский травмпункт) будет закрыто на капитальный ремонт», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГКБ№2 Инна Захарова.

На время ремонта врачи переедут на базу ГКБ №9, расположенной в Ленинском районе по адресу: ул. 5-я Электровозная, 5.

Как рассказали в региональном минздраве, в ГКБ № 9 много лет функционирует единственное городское травматолого-ортопедическое отделение для лечения детей в стационарных условиях. Кроме того, здесь же работает главный детский специалист города по данному профилю – Николай Боев.

А вот добраться до нового места дислокации будет не так просто: непосредственно до больницы доезжают лишь две маршрутки (№33 «Улица Мамина – ГКБ №9» и №49 «ЧВВАКУШ – ГКБ №9») и автобус №33 «Поселок Фатеевка – Парк Гагарина». Остальные маршрутные такси и троллейбус №10 идут до остановки «Солнечный берег», от которой до травмпункта придётся идти пешком почти полкилометра.

Впрочем, в минздраве отметили, что дети в возрасте до 18 лет с травмами, в том числе с подозрением на черепно-мозговую травму, могут обращаться в приемные отделения ОТКЗ ГКБ №1, ГКБ №5, ГКБ №6, ГКБ №9, ОЗП ГКБ №8 и ОКБ №3.

Что касается детского травмпункта, подробную информацию о его работе с 7 ноября можно узнать по телефону 256-39-25 круглосуточно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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