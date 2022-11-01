В Челябинске автомобилистов с дороги «Меридиан» не пустят на одну из ведущих улиц города

В Челябинске на спуске с автодроги «Меридиан» на проспект Победы временно ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на время проведения дорожных работ с 22 часов 1 ноября и до 6 часов 20 ноября будет ограничено движение транспорта в районе дома №141 по проспекту Победы.

Спуск с автодороги «Меридиан» на проспект будет полностью закрыт. Кроме того, ограничат движение по проспекту по крайней правой полосе по направлению к улице Кудрявцева.

Водителей просят скорректировать маршруты движения с учетом введенных ограничений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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