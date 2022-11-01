«Трактор» одерживает вторую победу подряд

В Челябинске «Трактор» в дополнительное время обыграл «Адмирал» из Владивостока – 2:1.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», первый период встречи прошёл в равной и безрезультатной борьбе. На 12 бросков в створ ворот «Адмирала» владивостокские хоккеисты ответили своей дюжиной.

Правда, челябинцы не смогли воспользоваться ни одним из трёх удалений у гостей. Но и те, в свою очередь, не стали форсировать ситуацию, когда «чёрно-белые» единожды остались в меньшинстве.

А под конец периода челябинских болельщиков весьма огорчил Никита Тертышный, за минуту с небольшим до сирены умудрившийся не попасть в пустой угол ворот «Адмирала». В итоге на первый перерыв команды отправились, так и не открыв счёт в матче – 0:0.

Во втором игровом отрезке хозяева завладели инициативой, но до заброшенной шайбы дело по-прежнему не доходило. К последней пятиминутке периода челябинцы явно подустали, зато активизировались хоккеисты из Владивостока, начавшие прессинговать и поддавливать «черно-белых», которые вынуждены были зачастую откровенно выбрасывать шайбу за пределы своей зоны.

Возможно, это и усыпило внимание гостей, чем воспользовался форвард «Трактора» Максим Шабанов. На 37-й минуте матча он ворвался в зону «Адмирала», сумел переиграть защитника гостей, а затем и голкипера владивостокцев – 1:0. Это взбодрило «чёрно-белых». Последние две минуты игрового отрезка южноуральцы продолжали атаковать, но счёт во втором периоде уже не менялся – 1:0.

Третий период хозяева решили провести, сконцентрировавшись на обороне. Лишь изредка челябинцы убегали в атаку. Это принесло свой результат: гости практически не бросали по воротам Ильи Проскурякова. Впрочем, у «чёрно-белых» опасных моментов было ещё меньше.

Но на 56-й минуте защитник «Трактора» Сергей Телегин отправляется на скамью штрафников, а после того, как гости выигрывают вбрасывание, голкипер «Адмирала» уступает место шестому полевому игроку. Шайба практически не покидает зону челябинцев, и за 3 минуты до сирены Либор Шулак сравнивает счёт – 1:1, игра переходит в овертайм.

Впрочем, в дополнительное время команды не отыграли и минуты: спустя 56 секунд Максим Шабанов с подачи Владимира Ткачёва оформил свой дубль и вторую подряд победу «Трактора» – 2:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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