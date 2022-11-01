«Магнитка» терпит поражение на выезде

Магнитогорский «Металлург» на выезде проиграл московскому «Динамо» – 1:4.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с самого начала матча хозяева доминировали на площадке. И уже на 8-й минуте динамовцы открыли счет.

Максим Джиошвили прошел с шайбой в зону атаки «Металлурга», обыграл защитника и с пятака протащил шайбу в ворота гостей – 1:0.

Сразу же после этого москвичи остались в меньшинстве, но южноуральцы не сумели воспользоваться численным преимуществом. Не помогло им и второе удаление в составе хозяев, последовавшее почти сразу по истечении первого малого штрафа. И третье – на 15-й минуте встречи.

Но и москвичи большего добиться в первом периоде не смогли.

С началом второго игрового отрезка «Металлург» продолжил попытки отыграться. Через минуту это стало сложнее: на первой секунде 22-й минуты встречи Егор Мартынов с ходу от синей линии нанёс удар по воротам «Магнитки», и Эрику О'Деллу, подоспевшему на пятак, оставалось лишь подставить клюшку – 2:0 в пользу «Динамо».

Но на 27-й минуте матча хозяева потеряли шайбу при выходе из своей зоны. Магнитогорец Павел Акользин вышел к воротам «Динамо» и отдал поперечную передачу Архипу Неколенко, который отправил шайбу точно в сетку – 1:2, «Металлург» сокращает счёт.

С первых минут третьего периода гости усилили давление на ворота московского «Динамо», но опасных моментов практически не создавали. А вот хозяева сумели воспользоваться моментом. На 58-й минуте динамовцы организовали контратаку, Дмитрий Рашевский по левому краю вошёл в зону магнитогорцев, сместился в центр и резко пробил в угол ворот – 3:1.

Сразу после этого южноуральцы сменили голкипера на шестого полевого игрока. Это оказалось на руку динамовцам. На 59-й минуте матча москвичи ворвались в зону гостей, Иван Муранов отдал пас на пятак Максиму Джиошвили, и тот спокойно отправил шайбу в пустые ворота магнитогорцев – 4:1.

Концовку встречи гости играли вшестером против четверых динамовцев, но счёт уже так и не изменился – 1:4, «Металлург» начинает выездную серию с поражения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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