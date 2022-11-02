Лёд начал сковывать южноуральские реки

На реках Южного Урала начался процесс ледостава.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», на реке Юрюзань, опоясывающей хребет Зигальга с одной из сторон, появились «забереги» – так называются тонкие пластинки льда, которые появляются вдоль берега и служат верной приметой начала ледостава.

«На следующем этапе ледостава по поверхности поплывут небольшие льдинки, чем-то напоминающие жир на остывшем супе. Именно поэтому их иногда называют «ледяное сало». А если в это время пойдёт густой снег, его не тающие в воде хлопья сделают её похожей на кашу. У неё тоже есть своё название – «снежура», – рассказали представители особо охраняемой территории.

Соединившись, снежура и ледяное сало образуют шугу, которая со временем смёрзнется в большие льдины. После того как мороз соединит их с заберегами, ледостав завершится. Если при этом случится безветренная погода, толщина зимней корки на Юрюзани будет почти равномерной.

Отметим, экстренные службы с конца октября предупреждают жителей Челябинской области, что в связи с понижением температуры водоемы региона начали покрываться ледяной коркой. При этом в ноябре-декабре лёд на реках и озерах Южного Урала непрочен, что повышает опасность гибели и травматизма на водных объектах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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